Mercato : Une offre de transfert tombe pour Da Cunha (Nice)

Publié le 19 juillet à 18h10 par Alexis Bernard

Prêté à Clermont la saison dernière, Lucas Da Cunha est toujours sur les tablettes du club auvergnat. Selon nos informations, une offre de transfert vient même d’être transmise à l’OGC Nice. Le dossier est en bonne voie pour aboutir.

Recruté à l’été 2020 par l’OGC Nice alors qu’il était à Rennes, Lucas Da Cunha n’a pas réussi à s’imposer dans le sud de la France. Prêté à Clermont lors des six derniers mois, l’attaquant français a montré de belles choses. Suffisamment, en tout cas, pour que les Clermontois souhaitent le garder. Et selon nos sources, le club auvergnat vient de passer à l’action pour tenter de conserver définitivement Lucas Da Cunha (21 ans). Une offre a été transmise aux dirigeants niçois. Un montant de 1,5 million d’euros. A priori, Clermont et Nice devraient pouvoir s’entendre sur le transfert du jeune Da Cunha, l’optimisme est de rigueur dans chaque camp.