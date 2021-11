Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Un protégé de Jorge Mendes bientôt en Ligue 1 ? La réponse !

Publié le 29 novembre 2021 à 15h11 par Alexis Bernard

D’après les informations du quotidien The Sun, l’ancien entraîneur de Tottenham, Nuno Espirito Santo, aimerait rebondir en Ligue 1. Voici nos informations sur le dossier.