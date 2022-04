Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Romain Thomas (Angers) vers Caen ?

Publié le 13 avril 2022 à 11h40 par Alexis Bernard

En fin de contrat du côté d’Angers, Romain Thomas intéresse fortement le Stade Malherbe de Caen.

Comme Vincent Manceau (32 ans) et Ismaël Traoré (35 ans), Romain Thomas (33 ans) arrive en fin de contrat au SCO d’Angers. Un secteur défensif appelé à être renouvelé dans les mois à venir par les dirigeants angevins. Et si aucune décision n’a encore été prise pour Romain Thomas, un club commence déjà à se positionner pour l’été prochain. Selon nos informations, le Stade Malherbe de Caen est fortement intéressé à son profil. Piloté par Stéphane Moulin, ancien coach d’Angers et de Romain Thomas, le club normand a de quoi séduire le défenseur central. Sixième de Ligue 2, Caen est à 13 points d’Auxerre et d’une troisième place de barragiste pour l’accession. L’opération remontée sera donc pour 2022-2023, un challenge qui a de quoi plaire à un Romain Thomas, qui entame sa fin de carrière, lui qui a rejoint Angers en 2013.