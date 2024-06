EXCLU - Mercato - Rennes : Un deuxième club débarque pour Bourigeaud !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Benjamin Bourigeaud suscite de nouveau beaucoup d’intérêt à l’étranger à l’approche du mercato estival. Après avoir révélé le nom du FC Séville parmi la liste chaude des prétendants pour le milieu de terrain de Rennes, Le 10 Sport apporte de nouveaux éléments à ce dossier avec un second club. Également en Espagne…

A l’instar de Kylian Mbappé avec le PSG, Benjamin Bourigeaud vient de boucler une septième saison de rang avec le Stade rennais. Une aventure bretonne qui pourrait, comme pour le champion du monde français, se terminer cet été. En effet, la question de son avenir se pose avec l’ouverture du mercato estival. Comme révélé par le10sport.com, le joueur mène une réflexion importante et les premiers intérêts, venus de l’étranger, sont déjà là. Le FC Séville a récemment bougé. Et ce n’est pas le seul club…

Un duel espagnol se prépare

Durant l’été 2022, Benjamin Bourigeaud était sur les tablettes de Naples, de l’AS Rome et de la Lazio Rome. Un duel romain qui avait finalement terminé sa course par une prolongation de contrat à Rennes. Cette fois, c’est une bataille qui se mène du côté de l’Espagne et plus précisément de… Séville ! Selon nos sources, après le FC Séville, c’est au tour du Betis Séville de s’intéresser de très près à Benjamin Bourigeaud. Le club du Français Nabil Fékir, toujours attentif aux talents de Ligue 1, aimerait miser sur l’expérience et la polyvalence du Rennais. Septième du dernier championnat espagnol, le Betis disputera la Conférence League la saison prochaine.