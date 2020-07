Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - Rennes : Metz débarque pour Gélin !

Publié le 7 juillet 2020 à 9h50 par La rédaction mis à jour le 7 juillet 2020 à 9h55

Sur le départ du côté du Stade Rennais, Jérémy Gélin est également sur les tablettes de Lens et Strasbourg. Et désormais du FC Metz.

Jérémy Gélin ne fera pas de vieux os à Rennes. Ses dirigeants sont en quête d’un nouveau défenseur central, les portes d’un départ sont donc grandes ouvertes. En Ligue 1, Strasbourg et le RC Lens sont les plus chauds pour le récupérer. Mais le match implique désormais un troisième club : le FC Metz. Selon nos informations, le club lorrain vient de faire une entrée remarquée dans le dossier. Des discussions sont en cours et pourraient venir perturber les plans de Lens et Strasbourg, en pole jusqu’à maintenant.