EXCLU - Mercato : Rémi Walter résilie son contrat !

Publié le 23 juillet 2020 à 13h39 par Alexis Bernard mis à jour le 23 juillet 2020 à 13h45

Après avoir rejoint la Turquie l'hiver dernier, Rémi Walter vient de résilier son contrat avec Malatyaspor. Le milieu de terrain de 25 ans pourrait revenir en France.

Rémi Walter connait des difficultés depuis plusieurs semaines avec son club du Yeni Malatyaspor (Tuquie). Selon nos informations, le milieu de terrain français de 25 ans n'a pas touché ses derniers salaires et aurait pris la décision de résilier son contrat. L'ancien joueur de l'AS Nancy Lorraine et de l'OGC Nice se retrouve donc libre de tout contrat en plein mercato estival. Son désir premier serait de revenir en France, où il a eu de nombreuses touches avant de finalement choisir de tenter l'aventure en Turquie, l'hiver dernier.