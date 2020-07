Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Giroud raconte son départ avorté !

Publié le 23 juillet 2020 à 11h50 par La rédaction mis à jour le 23 juillet 2020 à 11h55

Olivier Giroud a confié qu’il est resté à Chelsea l’hiver dernier car Franck Lampard avait voulu le garder. Le Français n’était « plus heureux » et réfléchissait à quitter Londres.