Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - OL : Cornet privilégie le Hertha Berlin, une offre à venir !

Publié le 21 juillet 2021 à 19h05 par Alexis Bernard

Courtisé par plusieurs écuries en Europe, Maxwell Cornet serait tenté par le projet du Hertha Berlin. S’il n’y a pas encore d’accord avec le club allemand, une offre de transfert pourrait vite arriver pour son transfert.

Pour Maxwell Cornet, la piste la plus chaude est clairement celle qui mène au Hertha Berlin. Ce mercredi, RMC Sport indique que le club allemand serait disposé à offrir 8 millions d’euros à l’OL, qui en souhaiterait 15 millions. Il est en effet exact que le Hertha est fortement intéressé par le joueur lyonnais. Selon nos informations, c’est même la destination que privilégie Maxwell Cornet en cas de départ cet été.

Le Hertha va faire une offre

Pour l’heure, il existe des discussions en coulisses mais aucun accord n’a été trouvé entre les représentants de Maxwell Cornet et le Hertha Berlin. Les choses avancent, d’autant plus que le joueur est tenté par ce projet, mais il reste à trouver un accord contractuel. De son côté, le Hertha Berlin s’active également avec ses homologues lyonnais. Nos sources indiquent que le club allemand va très prochainement transmettre une offre, avec l’intention de s’approcher le plus possible des 15 millions d’euros espérés. Reste à savoir si Lyon sera flexible sur ses intentions financières. Le club ayant besoin de faire entrer des sous, sur le dossier Cornet comme sur le dossier Aouar, avant de pouvoir lancer à plein sa campagne de recrutement.