Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nice veut une pépite ivoirienne !

Publié le 25 février 2022 à 14h32 par Alexis Bernard mis à jour le 25 février 2022 à 14h36

Selon nos informations, l’OGC Nice s’est lancé à la poursuite de Karim Konaté, phénomène du football ivoirien (17 ans).