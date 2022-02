Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse vente à 60M€ fixée pour l'été prochain ?

Publié le 25 février 2022 à 13h00 par P.L.

Régulièrement utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, Marco Asensio serait cependant incertain concernant son avenir au Real Madrid. De son côté, le club madrilène aurait déjà fixé son prix pour l'Espagnol.

Malgré les présences d’Eden Hazard, de Gareth Bale et de Rodrygo dans l’effectif du Real Madrid, Marco Asensio est régulièrement utilisé par Carlo Ancelotti. Nettement plus convaincant que le Belge, le Gallois et le Brésilien, l’ailier droit polyvalent dispose d’un temps de jeu assez convaincant. Toutefois, son contrat arrive à son terme en juin 2023 et le joueur de 26 ans souhaiterait impérativement voir son salaire augmenter pour prolonger. Son avenir au Real Madrid s’avère donc assez incertain en vue de cet été. De son côté, le club madrilène aurait déjà fixé son prix pour l’Espagnol.

Entre 50 et 60M€ pour libérer Asensio