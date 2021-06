Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Nice passe à l’action pour Joao Mario (Inter Milan) !

Publié le 25 juin 2021 à 15h50 par Alexis Bernard

Sur la piste de Joao Mario, l’OGC Nice semble vouloir accélérer sur le dossier. L’Inter Milan est à l’écoute pour le transfert de son milieu de terrain portugais.

L’OGC Nice n’a pas encore bouclé l’arrivée de son nouvel entraîneur, mais déjà, les dirigeants préparent le terrain du recrutement estival. S’il reste encore un écart entre les demandes du LOSC et ce que proposent les Aiglons pour Christophe Galtier, les deux parties se rapprochent d’heure en heure (pour rappel, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Lille réclamait au départ entre 8 et 10 millions d’euros pour laisser partir son coach). Cela n’empêche pas Nice de préparer le terrain pour quelques recrues. Et au milieu du terrain, comme l’a révélé Gianluca di Marzio, l’écurie azuréenne songe à Joao Mario (Inter Milan).

L’Inter Milan attend une offre

Selon nos informations, l’OGC Nice a dépassé le simple stade de l’intérêt et avance ses pions de plus en plus concrètement. Toutes les informations viennent d’être prises par les dirigeants niçois pour préparer une offensive. Le montant souhaité par l’Inter Milan, qui veut vendre le Portugais, de 28 ans, ainsi que le salaire souhaité par le joueur. Rien n’a encore été transmis, à l’Inter Milan comme à Joao Mario. Mais l’OGC Nice se tient prêt à sortir du bois. Un dossier dans lequel il commence à y avoir une petite concurrence européenne. Villarreal est là, mais n’a pas encore fait d’offre officielle. Prêté au Sporting, Joao Mario se serait bien vu rester. Pour l’heure, financièrement, le dossier peine à avancer. Nice pourrait en profiter