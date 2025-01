EXCLU - Mercato : Nice et Rennes ne lâchent pas Joris Chotard

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Milieu de terrain de Montpellier, Joris Chotard (23 ans) suscite des intérêts prononcés en Ligue 1. Depuis le début du mercato d’hiver, Nice et Rennes tentent d’avancer sur le dossier. Et à quelques jours de la fermeture du marché, les deux écuries tricolores sont toujours sur le coup.

A son poste de milieu de terrain, Joris Chotard est l’un des talents prometteurs du championnat de France. Et même si Montpellier vit une saison très complexe, l’espoir tricolore parvient à montrer ses qualités. Un profil qui plaît en Ligue 1, puisque deux clubs travaillent en coulisses pour sa possible venue. Il s’agit de Nice et Rennes. Des intérêts déjà révélés par nos confrères ces dernières semaines mais dont il est toujours question à une semaine de la fermeture du marché des transferts.

Aucune offre pour le moment

Selon nos sources, le dossier Joris Chotard est toujours à l’étude, aussi bien du côté de Nice que du Stade Rennais. Sous contrat avec Montpellier jusqu’en juin 2026, le Français est une proie d’autant plus intéressante. A 23 ans, Joris Chotard semble prêt à franchir un cap. De son côté, le MHSC fait face à d’importantes difficultés financières et se montrera certainement à l’écoute des offres… Pour le moment, aucune proposition n’a été transmise.