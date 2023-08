EXCLU - Mercato : Lorient avance sur Tiémoué Bakayoko

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Lorient tente un gros coup pour terminer son mercato d’été. Après le recrutement de Benjamin Mendy, les Merlus songent au milieu de terrain Tiémoué Bakayoko. Selon nos sources, les discussions avancent dans le bon sens.

Toujours invaincu cette saison avec 1 victoire et 2 nuls, Lorient démarre plutôt bien l’exercice 2023-2024. Les remous de l’été, avec « l’affaire Le Bris » et la tentation de rejoindre l’OGC Nice, semblent s’être estompés. Et les Merlus construisent une équipe pour jouer un peu plus que le maintien en Ligue 1. Les arrivées de joueurs d’expérience, comme Benjamin Mendy, témoignent de la nouvelle ambition lorientaise, bien aidée par l’apport du nouvel actionnaire du club, qui offre clairement plus de moyens.

Bakayoko, ça avance bien