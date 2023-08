L’OM tente un coup sur le mercato, il peut tout gâcher

Hugo Chirossel

L’OM a encore des ambitions en cette fin de mercato estival. En ce sens, les dirigeants marseillais sont intéressés par le défenseur de Lorient, Bamo Meïté. Une opération dans laquelle Isaak Touré pourrait quant à lui rejoindre les Merlus. Cependant, s’il est ouvert à cette possibilité, il veut que ce soit dans le cadre d’un prêt.

« Ce n’est pas à un stade avancé. Il y a des conversations, pas seulement avec Lorient, mais également avec d’autres clubs. On analyse un peu la situation d’Isaak Touré, parce que c’est un joueur avec un potentiel incroyable . » Présent en conférence de presse lundi à l’occasion de la présentation de Joaquin Correa, Pablo Longoria a confirmé des discussions avec Lorient au sujet d’Isaak Touré. Arrivé l’été dernier à l’OM, le défenseur de 20 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, sort d’une deuxième partie de saison réussie en prêt du côté de l’AJ Auxerre.

Lorient et l’OM préparent un échange entre Meïté et Touré

Si Pablo Longoria semble tenir Isaak Touré en haute estime, ce dernier pourrait tout de même quitter l’OM d’ici à la fermeture du marché des transferts. Ces derniers jours, un échange avec Lorient est évoqué. L’ancien joueur du Havre rejoindrait les Merlus , tandis que Bamo Meïté ferait le chemin inverse et s’engagerait avec l’Olympique de Marseille. Le défenseur lorientais, sous contrat jusqu’en juin 2026, n’a d’ailleurs pas participé à la rencontre face au LOSC le week-end dernier. Une décision de Régis Le Bris, l’avenir de son joueur étant incertain.

Touré aimerait partir en prêt