EXCLU - Mercato : L'OGC Nice reçoit une offre de transfert !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Plutôt discret en ce mercato estival, l'OGC Nice a démarré sa saison 2023-2024 par un match nul contre Lille (1-1). En coulisses, les dirigeants continuent de dessiner le nouvel effectif azuréen et viennent de recevoir une offre de transfert pour un joueur qui ne sera pas retenu.

Depuis l'arrivée d'Ineos à la tête du club, l'OGC Nice est habitué au mercato agité. Mais cet été 2023 est beaucoup plus calme que les précédents. Du côté des arrivées, les Aiglons n'ont bouclé que les signatures de Jérémie Boga (Atalanta Bergame, 18 millions d'euros) et Morgan Sanson (Aston Villa, prêt). Si le board continue de prospecter le marché pour renforcer le groupe de Francesco Farioli, le nouveau coach, plusieurs ventes sont également possibles. Et notamment celle de Billal Brahimi...

Bologne dégaine pour Brahimi

Selon nos informations, l'OGC Nice a reçu une offre de transfert ferme. Elle concerne le jeune Billal Brahimi (23 ans). Sur les tablettes de plusieurs écuries européennes, dont le FC Séville, Brahimi intéresse tout particulièrement Bologne, pensionnaire de Serie A. Après plusieurs discussions, Bologne a fini par passer à l'offensive avec une première offre de transfert. Si le montant de cette proposition n'a pas filtré, nos source indiquent que les discussions se poursuivent pour tenter de trouver un accord. Nice espère autour de 7 millions d'euros pour lâcher son joueur.