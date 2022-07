Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Julien Faussurier vers Sochaux

Publié le 16 juillet 2022 à 16h54 par Alexis Bernard mis à jour le 16 juillet 2022 à 16h55

Libre après la fin de son contrat avec Brest, Julien Faussurier est en passe de retrouver un club. Courtisé par plusieurs formations de Ligue 2, le défenseur de 35 ans va prochainement s’engager en faveur du FC Sochaux. Encore un super coup dans le recrutement sochalien !

Après six années de loyaux services, Julien Faussurier n’a pas prolongé son contrat avec le Stade Brestois et se retrouve donc libre de tout contrat. Le latéral droit, qui a disputé 16 rencontres de Ligue 1 la saison dernière, avait beaucoup de sollicitations, notamment du côté de l’AJ Auxerre où Jean-Marc Furlan, appréciant son profil depuis de longues années, souhaitait le récupérer. Mais le joueur de 35 ans a finalement fait le choix de rejoindre Sochaux où il devrait s’engager pour deux saisons. Guingamp et Caen étaient également sur les rangs.