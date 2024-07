EXCLU - Mercato : Inter Milan, Juventus et Milan AC s’arrachent un crack de Ligue 1

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Un combat XXL s’organise au sommet de la Serie A entre les historiques Milan AC, Juventus Turin et Inter Milan. Selon nos informations, ces trois écuries italiennes tentent de s’offrir le milieu de terrain de l’AS Monaco, Youssouf Fofana.

Il fait partie des belles affaires du mercato estival en cours. Une opportunité de marché à moindre frais qu’il faut saisir au plus vite du côté de l’AS Monaco… Le club de la Principauté est en effet en train de vendre Youssouf Fofana, le milieu de terrain de l’équipe de France. Les deux parties ont un accord pour se séparer cet été. Et Monaco ne sera pas trop gourmand pour son crack de 25 ans.

EXCLU - Mercato : Manchester United veut Youssouf Fofana (AS Monaco) ! https://t.co/fg4XZl7grw pic.twitter.com/9V3m2lLBoJ — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Combat au sommet de la Serie A

Comme le10sport.com l’a révélé le 11 juin dernier, Manchester United a coché le nom de Youssouf Fofana pour son mercato estival. Mais à ce jour, les Mancuniens ne sont pas encore passés à l’offensive comme les clubs italiens. En effet, du côté de la Serie A, on salive devant l’international tricolore. Au point d’assister à un combat XXL entre trois clubs italiens.

Pas d’accord avec le Milan AC

Selon nos sources, Youssouf Fofana est au cœur même d’une bataille entre le Milan AC, la Juventus Turin et l’Inter Milan. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le joueur n’a donné son accord à aucun club, même au Milan AC, avec qui les discussions sont de plus en plus intenses. Les discussions se poursuivent, notamment avec Monaco, pour tenter de trouver un terrain d’entente autour des 15 à 20M€.