Mercato : Faivre à l'OL, c'est 15 + 3 M€ !

Publié le 28 janvier 2022 à 20h50 par Alexis Bernard mis à jour le 28 janvier 2022 à 21h17

L'OL est tout proche de signer Romain Faivre (Brest) pour un montant de 15 millions d'euros et 3 autres de bonus.