Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Deux pépites du Burkina Faso affolent l’Europe

Publié le 1 juillet 2021 à 14h38 par Alexis Bernard mis à jour le 1 juillet 2021 à 14h41

Encore méconnus du grand public, des jeunes talents du Burkina Faso font l’objet de très nombreuses convoitises en ce mercato estival. Comme souvent, les clubs français sont sur le coup !

Dans le réservoir de talents du Burkina Faso, deux profils se distinguent très nettement depuis plusieurs mois. Notamment depuis qu’ils ont fait leur début avec la sélection nationale. Ils s’appellent Ismahila Ouedraogo (23 ans) et Dramane Salou (23 ans). Le premier devient une star en Afrique pour sa ressemblance avec N’Golo Kanté : petit milieu de terrain (1,70 m) avec des qualités techniques et une activité incessante qui rappelle le champion du monde français. Le second évolue aussi au milieu du terrain et sort d’une excellente saison dans le championnat arménien, avec le FC Pyunik.

La France est sur le coup

Libre de tout contrat, Dramane Salou a déjà reçu de nombreuses propositions. Ses représentants discutent notamment avec des clubs belges et français. Aucune décision n’a encore été prise mais il n’est pas impossible de découvrir très prochaine l’international burkinabais en Ligue 1 ou en Ligue 2. Toujours sous contrat avec l’AS Douanes (Burkina Faso), Ismahila Ouedraogo est sur les tablettes de Valence et Getafe, qui le suivent attentivement. D’après nos sources, les Young Boys de Berne et Fribourg sont également sur lui. En France, les clubs intéressés doivent dégraisser avant de pouvoir recruter mais restent très attentif à l’évolution de sa situation. Ses représentants sont toutefois déjà en discussions avec les écuries françaises positionnées.