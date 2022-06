Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Deux clubs étrangers sur Hadjam (Paris FC)

Publié le 3 juin 2022 à 20h40 par Alexis Bernard

En pleine préparation de l’Euro U19 avec l’équipe de France, Jaouen Hadjam fait partie des joueurs dont l’avenir devrait bouger cet été. L’étoile montante du Paris FC est courtisée et selon nos informations, deux clubs étrangers sont clairement positionnés dans la perspective d’un transfert.

Au poste de latéral gauche, il incarne clairement l’avenir du football français. A tout juste 19 ans, Jaouen Hadjam confirme son potentiel sous les couleurs du Paris FC. Et ces prochaines semaines, il portera la tunique de l’équipe de France U19. Retenu par Landry Chauvin pour les matchs de préparation, Hadjam participera ensuite à l’Euro en Slovaquie (18 juin – 1er juillet 2022). Une compétition que l’ensemble des clubs européens va suivre de très près puisque tous les talents en devenir y seront. Et pour Jaouen Hadjam, ce sera une nouvelle opportunité de se montrer.

🎂 Joyeux anniversaire à Jaouen Hadjam qui fête aujourd'hui ses 19 ans !🔵⚪ #TeamPFC pic.twitter.com/0jK0IruXfs — Paris FC (@ParisFC) March 26, 2022

Bologne et Bale sont là

Après une excellente saison avec le Paris FC, il se dirige vers un mercato estival dans lequel il risque de donner un nouvel élan à sa carrière. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Hadjam est sur le départ. Et son club ne prendra pas le risque de le conserver sans le prolonger. Sur les tablettes de l’OM, qui l’a observé plusieurs fois ces derniers mois, Jaouen Hadjam est surtout dans le viseur de deux clubs étrangers. Selon nos sources, on retrouve Bologne. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le pensionnaire de Serie A est là depuis un petit moment. L’hiver dernier, Bologne pensait à faire une offre. La décision a été prise d’attendre l’été. Et l’intérêt est toujours aussi vif.



En Suisse, le FC Bâle est également de la partie. Le club suisse prépare de bouger auprès du Paris FC pour tenter de faire la différence. Deux écuries très actives qui pourraient vite se mettre en action et profiter d’une super opportunité.