Mercato - PSG : Emmanuel Macron dévoile son rôle dans la prolongation de Mbappé !

Publié le 3 juin 2022 à 20h10 par Bernard Colas

Alors que Kylian Mbappé a décidé de prolonger avec le PSG malgré l’intérêt du Real Madrid, le nom d’Emmanuel Macron a beaucoup circulé dans ce dossier. L’attaquant français a d’ailleurs reconnu avoir discuté avec le président de la République, qui en a dit plus ce vendredi sur son rôle dans ce feuilleton.

En Espagne, la prolongation de Kylian Mbappé a encore du mal à passer. Promis au Real Madrid, l’international français a finalement décidé de renouveler son bail avec le PSG, et de l’autre côté des Pyrénées, on affirme que Kylian Mbappé a subi des pressions pour rester en France, notamment de la part d’Emmanuel Macron. « Oui, on a échangé, c'étaient de bons conseils. On a souvent échangé. Quand on est une figure nationale, tu as des droits et des devoirs. Il faut assumer tout ce qu'on est, le joueur et l’homme , a confirmé Mbappé au micro de BFMTV après sa prolongation. Si son coup de fil a compté ? Non parce qu'il n'y en a pas eu qu'un ! J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne fais pas ma décision parce qu'il me dit de rester. Mais c'était un paramètre parmi les autres ». Dans un entretien accordé à la presse régionale, Emmanuel Macron a également reconnu avoir discuté avec la star du PSG, tout en minimisant son rôle dans le feuilleton.

🚨Depuis l’officialisation de la prolongation de Kylian #Mbappé au #PSG, le nom d’Emmanuel Macron revient avec insistance dans ce dossierPourquoi le chef de l’État et la France 🇫🇷 avaient intérêt à voir Mbappé rester ? Éléments de réponse 📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/ulNdmsoDbN — Bernard Colas (@BernardCls) May 22, 2022

« J’ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont, simplement pour lui conseiller de rester en France »