EXCLU - Mercato : Courtisé par Nice et Monaco, il pourrait rester au TFC

Publié le 8 juin 2020 à 7h50 par Alexis Bernard mis à jour le 8 juin 2020 à 8h13

Révélation du côté du TFC, Bafodé Diakité intéresse plusieurs clubs en Ligue 1 et à l’étranger. Mais le défenseur de 19 ans pourrait continuer à Toulouse.