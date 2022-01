Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Caci à Mayence, ça se précise

Publié le 6 janvier 2022 à 23h26 par Alexis Bernard mis à jour le 6 janvier 2022 à 23h29

Contrairement à ce qu’a pu écrire le journal L’Equipe, Anthony Caci n’a pas encore signé avec le club allemand de Mayence. Nos précisions.