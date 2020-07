Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Une offre surprise pour Nampalys Mendy !

Publié le 2 juillet 2020 à 14h45 par La rédaction

En fin de contrat avec Leicester, Nampalys Mendy est un garçon courtisé un peu partout en Europe. Mais le milieu de terrain qui intéresse notamment l’ASSE de Claude Puel vient de recevoir une proposition étonnante.

Depuis plusieurs mois, il est acté que Nampalys Mendy va quitter Leicester à la fin de son contrat, qui courait jusqu’au 30 juin. Courtisé par des clubs un peu partout en Europe (Italie, Angleterre, Turquie et France), l’ancien niçois a l’embarras du choix. Et du côté de l’ASSE, Claude Puel souhaite vivement sa venue. Comme le10sport.com l’a révélé, la question du salaire est un gros frein à sa venue. Et contre toute attente, Leicester vient de dégainer une proposition !

Une offre pour prolonger

Selon nos informations exclusives, Nampalys Mendy vient de recevoir une proposition de la part de Leicester pour poursuivre l’aventure. Très peu utilisé cette saison (6 rencontres), le milieu de terrain de 28 ans n’a pas encore pris sa décision. Ce qui est sûr, c’est que la Ligue 1 et notamment l’ASSE ne sont pas en capacité de s’aligner financièrement.