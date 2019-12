Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - ASM : Le point sur le dossier Marcelino

Publié le 24 décembre 2019 à 14h15 par La rédaction

Annoncé comme proche de sa conclusion en Espagne, le dossier Marcelino, s’il reste bel et bien ouvert du côté de Monaco, n’aurait pas connu d’avancée récente. Le point sur la situation.

Comme révélé par le10sport.com, l’AS Monaco planche depuis quelque temps sur le sujet de l’entraîneur, avec Marcelino Garcia Toral, l’ancien coach du FC Valence remercié à l’automne du fait de divergences de vue avec l’actionnaire majoritaire du club Peter Lim, figurant sur la « short list », au même titre que Laurent Blanc et Unai Emery. En Espagne, certains médias ont affirmé ces dernières heures que le dossier Marcelino avait grandement avancé et pourrait rapidement se conclure. Qu’en est-il exactement ?

Selon nos informations, il n’en est rien. Le dossier reste ouvert, mais il n’est pas proche de sa conclusion ni n’a particulièrement avancé. Aucune discussion contractuelle ne se tient à ce jour. D’une part, l’ASM n’a pas encore définitivement tranché le cas Jardim. D’autre part, Marcelino ne serait pas en l’état enthousiasmé par l’option Monaco. L’entraîneur espagnol ne serait pas très chaud pour s’engager en Principauté pour le moment. La direction monégasque devra donc se montrer convaincante sur son projet si elle veut avancer sur cette piste.



A.H.