Foot - Mercato

EXCLU - Mercato - Angers : Début des discussions avec Gérald Baticle !

Publié le 21 avril 2021 à 11h13 par Alexis Bernard mis à jour le 21 avril 2021 à 11h17

En quête d’un nouvel entraîneur, le SCO Angers vient d’ouvrir des discussions avec Gérald Baticle.