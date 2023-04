EXCLU : Lisandru Olmeta va quitter l'AS Monaco, ça s'agite déjà sur le mercato

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Fils de l’ancien gardien de l’OM, Lisandru Olmeta est promis à un très bel avenir qui ne s’écrira pas du côté de l’AS Monaco. Le joueur de 17 ans a en effet fait savoir à sa direction qu’il ne signerait pas son premier contrat professionnel avec le club de la Principauté.

Champion d’Europe avec les U17 de l’équipe de France, Lisandru Olmeta fait l’objet de nombreuses convoitises depuis plusieurs mois, et cela risque de s'agiter autour du jeune gardien de but, bientôt libre. D’après les informations exclusives du 10 Sport , le fils de Pascal Olmeta a fait savoir à la direction de l’AS Monaco qu’il ne signerait pas son premier contrat professionnel dans la Principauté.

Lisandru Olmeta va quitter Monaco

Lisandru Olmeta, considéré comme l’un des gardiens tricolores les plus prometteurs de sa génération, va donc quitter le club de la Principauté au terme de la saison, libre de s’engager avec le club de son choix. Selon nos informations, le LOSC tient la corde pour s’attacher ses services, mais d’autres clubs sont positionnés.

Du beau monde est déjà positionné

En France, le Stade Rennais est notamment à l’affût, tandis que Manchester City ou encore Chelsea sont positionnés à l’étranger. Un dossier qui risque d’animer les semaines à venir.