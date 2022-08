Mercato

EXCLU : Des touches en Ligue 1 pour Cavaré (FC Sion)

Publié le 9 août 2022 à 17h46 par Alexis Bernard mis à jour le 9 août 2022 à 17h46

En très grande forme sous les couleurs du FC Sion, Dimitri Cavaré se retrouve sur les tablettes de quatre clubs de Ligue 1. Un retour en France pour le joueur formé au RC Lens ?

A 27 ans, Dimitri Cavaré vient la meilleure période de sa carrière. Ses performances avec le FC Sion ne passent pas inaperçues. Lors des quatre premières journées du championnat suisse, Cavaré a figuré à quatre reprises dans l’équipe-types de la presse nationale. Et à moins d’un mois de la fermeture du mercato estival, les clubs de Ligue 1 surveillent son profil. D’après nos informations, quatre clubs français sont aujourd’hui intéressés par Dimitri Cavaré. On retrouve Angers, Clermont, Troyes et Auxerre. Des clubs qui cherchent à se renforcer en défense.



Formé au RC Lens, puis acheté par le Stade Rennais en 2015, Dimitri Cavaré n’a pas été épargné par les blessures et n’a jamais vraiment eu sa chance en France. A un an de la fin de son contrat (juin 2023), l’opportunité d’un retour en Ligue 1 pourrait séduire le latéral droit du FC Sion…