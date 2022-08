Mercato

EXCLU : Comment Salernitana a renversé le dossier Boulaye Dia

Publié le 17 août 2022 à 13h40 par Alexis Bernard

Après avoir refusé une première fois l'approche de Salernitana, Boulaye Dia a finalement accepté de rejoindre le pensionnaire de Série A. Le 10 Sport vous dévoile les coulisses d'un dossier qui impliquait également plusieurs écuries de Ligue 1 et notamment l'OGC Nice, intéressé par l'ailier sénégalais.

Quand Salernitana s'est présenté à Boulaye Dia au début du mois de juillet, le Sénégalais a écouté l'offre du club italien. Mais comme le10sport.com l'a révélé le 22 juillet, Boulaye Dia a refusé de donner suite à cette piste. Notamment parce que le joueur de Villarreal disposait d'autres contacts pour des projets plus ambitieux. Parmi eux, on retrouvait notamment l'OGC Nice, conduit par Lucien Favre. A l'instar de Francis Amuzu, qui ne viendra pas lui non plus puisqu'Anderlecht ne souhaite plus le vendre, Boulaye Dia s'est petit à petit éloigné de la Cote d'Azur. Et surprise, le voilà actuellement en route, en direction de... Salernitana !

Salernitana a mis le paquet

Comme révélé ce mercredi par Fabrizio Romano sur son compte Twitter, Boulaye Dia va rejoindre Salernitana sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Selon nos informations, Salernitana a clairement revu son offre à la hausse pour réussir à convaincre l'ancien de l'AS Nancy Lorraine. Et après avoir refusé dans un premier temps, le joueur s'est ravisé pour finalement accepter de rejoindre la Série A et ce club qui luttera pour sa survie. Un challenge qui devrait permettre à Boulaye Dia de se relancer après une aventure à Villarreal sans grand temps de jeu.

Done deal. Boulaye Dia leaves Villarreal and joins Italian side Salernitana on loan with buy option clause, not mandatory. €1m loan fee, €12m potential buy option. 🚨🟡🛩 #transfers Talks continue for Umar Sadiq as Villarreal target - also waiting for next steps on Cavani. pic.twitter.com/fK4E7KWwV5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2022

En France, outre l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille et le FC Nantes ont regardé attentivement le dossier. Mais les discussions sont restées en surface, notamment avec l'OM, qui s'est vite tourné vers le profil de Luis Suarez pour répondre aux besoins d'Igor Tudor dans ce registre.