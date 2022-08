Mercato

EXCLU - Mercato : Amuzu ne viendra pas à Nice

Publié le 16 août 2022 à 17h57 par Alexis Bernard

Sur la piste de Francis Amuzu, l’OGC Nice se heurte à un mur nommé Anderlecht. Le club belge ferme désormais la porte à la vente de son joueur et malgré toutes ses tentatives, les Aiglons ne parviennent pas à inverser la tendance.

Francis Amuzu (22 ans) se voyait déjà sous les couleurs de l’OGC Nice. Et l’optimiste était partagé par les Aiglons, certains de pouvoir boucler la venue de l’ailier belge. Mais d’après nos sources, le dossier vient de se refermer. Malgré les différentes tentatives niçoises, Anderlecht fait la source oreille et ne souhaite plus discuter d’un transfert de son joueur. Un mur contre lequel Nice a pris la décision de cesser de se battre.

TALONNADE | Deux défenseurs, aucun problème. Francis Amuzu. 🥵✨ pic.twitter.com/SKVXeurQFF — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) August 16, 2022

Pourtant, le dossier semblait parfaitement engagé. Entre la volonté du joueur de venir à Nice, un montant approchant presque les 10 millions d’euros et l’insistance du coach, Lucien Favre, qui espérait voir Amuzu rejoindre son effectif, tous les ingrédients étaient réunis. Mais Anderlecht a durci son discours. Une fermeté qui fait suite à la vente d’un autre joueur de son effectif, Sergio Gomez, parti vers Manchester City. Si Anderlecht était à l’écoute des avances niçoises jusqu’ici, ce n’est plus le cas depuis qu’un montant supérieur à 15 millions d’euros a été convenu dans le deal Sergio Gomez.