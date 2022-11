Mercato

EXCLU : Clap de fin pour Thierry Laurey au Paris FC

Publié le 13 novembre 2022 à 21h11 - mis à jour le 13 novembre 2022 à 21h37

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L'aventure de Thierry Laurey au Paris Football Club pourrait prendre fin dans les heures à venir. Après la lourde défaite face à Metz, à domicile (1-4), les espoirs de montée se réduisent. Selon nos sources, son sort serait scellé.

Candidat annoncé à la montée en Ligue 1, le Paris FC est mal embarqué après 15 matchs de Ligue 2. A la douzième, un miracle est encore possible, mais les dirigeants parisiens ne se font guère d'illusion. Et la défaite contre Metz, à la maison (1-4), semble avoir fait beaucoup de dégât en interne... Selon nos informations, l'entraîneur Thierry Laurey pourrait payer le prix fort de cette 5e défaite en championnat et être démis de ses fonctions. Pour autant, aucun nom ne circule pour le moment quant à sa succession.