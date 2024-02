«Erreur de casting», l’OM s’est tiré une balle dans le pied ?

Thomas Bourseau

À la dernière intersaison, les supporters de l’OM ont témoigné impuissants du départ d’Alexis Sanchez qui n’a finalement pas signé de prolongation de contrat au club phocéen. L’Olympique de Marseille l’a remplacé par Pierre-Emerick Aubameyang. Ce qui est une erreur sur un point précis d’après Jérome Rothen.

Tout le long de la saison dernière, sous les ordres d’Igor Tudor, les supporters de l’OM ont témoigné de la renaissance d’Alexis Sanchez à Marseille. En difficulté sportive à l’Inter avant le pari de Pablo Longoria de miser sur l’international chilien à l’été 2022, Sanchez a apporté entière satisfaction dans la cité phocéenne et son absence est toujours regrettée à ce jour.

«L’erreur de casting est là. Tu as remplacé Sanchez par Aubameyang»

D’autant plus que le leadership d’Alexis Sanchez n’a pas été remplacé par un joueur de sa trempe et son état d’esprit puisque c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui est arrivé. Ce qui équivaut à une erreur de casting pour Jérôme Rothen. « L’erreur de casting est là. Tu as remplacé Sanchez par Aubameyang. En termes de qualité de jeu, je n’ai rien à dire, ils ont tous les deux joués dans des grands clubs. Le problème, c’est la personnalité ».

«Et ce chien fou, ils l’avaient à travers Alexis Sanchez»