Mercato - PSG : Un nouveau prétendant inattendu pour Rabiot ?

La rédaction

Malgré l'absence de Paul Pogba et Ngolo Kanté, l'entrejeu français rayonne au Qatar porté par un grand Adrien Rabiot. Déjà en forme avec la Juventus depuis le début de la saison, le joueur de 27 ans confirme au Mondial et s'impose comme le patron du milieu de terrain. En fin de contrat en juin prochain à la Juventus et annoncé dans le viseur du PSG, il intéresserait également une écurie de Premier League.

Adrien Rabiot est une très bonne surprise de ce Mondial. Dans l'entrejeu, l'ancien joueur du PSG se comporte en patron et son association avec Tchouaméni et Grizemann est très complémentaire. Alors qu'il devrait quitter la Juventus cet été, ce dernier intéresse particulièrement Newcastle.

Newcastle sur le dossier

Si la Juventus connait un début de saison délicat, Adrien Rabiot a enchainé les gros matchs. En fin de contrat en juin prochain, il devrait toutefois quitter l'Italie compte tenu de ses exigences salariales trop élevées (10M€/an). Libre, plusieurs options pourraient s'offrir à lui tandis que selon Shields Gazette , Newcastle serait sur le dossier et pourrait présenter une offre dès janvier, de quoi renflouer les caisses de la Juventus...



Un retour au PSG envisagé

Si Newcastle pourrait satisfaire les exigences salariales de Rabiot depuis le rachat du club par un fonds d'investissement saoudien, pas sûr que le Français s'engage dans un club qui ne dispute pas la Ligue des champions. Récemment, un retour libre au PSG a été envisagé alors que Manchester United s'était déjà montré intéressé cet été.