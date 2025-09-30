«Énorme» : Il annonce le transfert parfait à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Identifié comme une priorité l’été dernier, l’OM a mis du temps avant de renforcer sa défense. Ce qui inquiétait Eric Di Meco, finalement satisfait des arrivées de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Emerson Palmieri en fin de mercato et qui a d’ailleurs été impressionné par les premières prestations de l’international italien.

Après CJ Egan-Riley et de Facundo Medina en début de mercato, il aura fallu attendre le dernier jour du marché des transferts pour voir l’OM finir de renforcer son secteur défensif. Et de quelle manière, puisque ce sont trois titulaires en puissance qui sont arrivés : Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Emerson Palmieri.

« Ça te change ton équipe » « J’ai été longtemps inquiet par le recrutement parce que je ne les voyais pas arriver ces défenseurs, à part Medina. Et par bonheur, les Pavard, Aguerd et Emerson arrivent juste à la fin. Et ça te change ton équipe », a déclaré Eric Di Meco dans Rothen s’enflamme sur RMC.