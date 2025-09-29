«Quasiment à Marseille...» : L’OM boucle un transfert, c’est allé très vite !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille de la réception de l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a notamment été interrogé sur l’équilibre et l’état d’esprit de son effectif. Le technicien italien a mis en avant la volonté de certains joueurs de rester à l’OM cet été, et d’autres de venir, prenant l’exemple de Facundo Medina, pour qui un coup de fil a suffi.

Après sa défaite sur la pelouse du Real Madrid (2-1) il y a deux semaines, l’OM reçoit l’Ajax Amsterdam mardi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse, où il a été interrogé sur l’état d’esprit et l’équilibre au sein de son vestiaire.

« Medina, il a fallu un coup de fil et il était déjà quasiment à Marseille » « Je pense que l’équilibre vient aussi de l’envie des joueurs de rejoindre Marseille. L’envie des joueurs qui sont restés également », a répondu l’entraîneur de l’OM. « Je veux parler de Balerdi, Hojbjerg, Greenwood. Aubameyang voulait absolument revenir ici. Medina, il a fallu un coup de fil et il était déjà quasiment à Marseille. Aguerd, Pavard, qui a fait des choses économiquement pour venir ici et il a joué la finale de la Ligue des champions il y a quelques mois. Matt O’Riley est un autre joueur qui voulait venir ici. Les deux joueurs qui sont venus gratuitement, Angel Gomes et CJ (Egan-Riley) aussi. Paixao voulait venir ici coûte que coûte. Quand on sent l’envie d’aller dans un certain endroit, il ne faut pas chercher trop d’équilibre. »