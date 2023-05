Énorme coup de gueule au PSG sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa prolongation de contrat signée avec le PSG en décembre dernier, Marco Verratti pourrait finalement changer d’air cet été. Le milieu de terrain fait l’objet de nombreuses spéculations, et toutes ces rumeurs ne lui plaisent visiblement pas du tout puisque Verratti a poussé un gros coup de gueule à ce sujet dimanche.

Le mercato s’annonce déjà mouvementé pour le PSG, et plusieurs stars actuelles de l’effectif sont plus que jamais annoncées sur le départ ! C’est bien sûr le cas de Lionel Messi qui arrive au terme de son contrat, mais d’autres éléments comme Neymar et Marco Verratti font également l’objet de rumeurs et pourraient changer d’air.

C’est la guerre au PSG, le vestiaire met les choses au clair https://t.co/rVrquEKwwT pic.twitter.com/mYb8FKJGnT — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Verratti-PSG, divorce en vue ?

Ces dernière heures, L’EQUIPE a d’ailleurs révélé que le PSG était prêt à se séparer de Verratti laissait la porte ouverte à un départ de son milieu de terrain, à certaines conditions toutefois, souhaitant notamment avoir un droit de regard sur sa prochaine destination. Mais qu’en est-il vraiment ?

« Vous écrivez beaucoup de conneries »