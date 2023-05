Mercato : Une star du PSG vend la mèche pour son avenir

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les spéculations parues ces dernières semaines dans la presse italienne au sujet d’un éventuel départ cet été après sa saison mouvementée, Gianluigi Donnarumma vend la mèche pour son avenir. Dans son discours, le gardien du PSG indique très clairement qu’il sera au club pour les années à venir.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2021, Gianluigi Donnarumma a mis du temps avant de trouver ses marques au Parc des Princes. D’abord mis en alternance avec Keylor Navas l’an passé, le gardien italien a été installé dans la peau du titulaire indiscutable cette saison, avec des performances XXL mais également quelques erreurs majeures.

Un départ de Donnarumma évoqué

Il n’en fallait pas moins pour que la presse italienne spécule sur le futur de Gianluigi Donnarumma et un éventuel départ du PSG cet été, indiquant que l’ancien joueur du Milan AC n’était pas forcément épanoui en France. Mais il n’en est rien.

« On gagnera la C1 un jour »