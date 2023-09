En pleine galère au PSG, il fait une promesse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté avec option d'achat, Gonçalo Ramos pourrait coûter au total quasiment 80M€ au PSG. Et pour le moment, l'attaquant portugais peine à justifier un tel investissement. Vendredi soir contre l'OGC Nice, l'ancien buteur de Benfica a été très discret ce qui commence à susciter l'inquiétude et à poser des questions. Mais il promet qu'il va bientôt trouver le chemin des filets.

Arrivé cet été en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos n'a toujours pas trouvé le chemin des filets adverses ce qui laisse planer de premiers doutes. Titulaire contre l'OGC Nice vendredi soir, le Portugais n'a toujours pas convaincu, mais promet qu'il va inverser la tendance.

«Je me sens bien, à l’aise»

« Je me sens bien, à l’aise. Je pense que nous avons besoin d’un petit peu plus de temps pour apprendre à mieux nous connaître. On a besoin d’apprendre comment les autres se déplacent, communiquer mieux. On s’améliorera match après match », assure l'attaquant portugais en zone mixte, avant de poursuivre.

Ramo promet qu'il va marquer