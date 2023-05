En plein chantier, une opportunité en or pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Outre le démantèlement de la MNM, le PSG aimerait renforcer la charnière centrale au vu des interrogations sur les contrats et les blessures. Aymeric Laporte serait une piste parisienne, et ça commencerait à sentir bon pour l’international espagnol.

En raison d’une rupture à son tendon d’Achille, Presnel Kimpembe est éloigné des pelouses jusqu’à l’automne 2023. Et alors qu’El Chadaille Bitshiabu pourrait partir du côté de l’Eintracht Francfort et que Sergio Ramos serait susceptible de devenir agent libre dès le 30 juin prochain, soit la date de la fin de son contrat au PSG, le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de recruter un défenseur central supplémentaire en plus de Milan Skriniar.

Le PSG suivrait Aymeric Laporte…

D’après les informations récemment divulguées par L’Équipe , Aymeric Laporte serait l’une des pistes défensives activées par le comité de direction du PSG en marge du mercato estival pour régler le chantier de la charnière centrale. L’international espagnol dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2025 à Manchester City, mais son départ serait programmé selon Football Insider.

…City prêt à le vendre, Laporte scrute le marché