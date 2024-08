En galère au PSG, il tranche pour son mercato

Alexis Brunet

Arrivé l’été dernier au PSG, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à justifier l’investissement colossal (90M€) réalisé par les dirigeants parisiens pour le faire venir. Le Français s’est montré beaucoup moins performant qu’à Francfort, mais il ne s’avoue pas vaincu. L’ancien Nantais souhaite rester à Paris cette saison afin de prouver qu’il a le niveau.

Le mercato estival 2023 du PSG était quelque peu agité. Le club de la capitale avait notamment perdu Neymar et Lionel Messi, mais il n’avait pas hésité à sortir le chéquier pour trouver des remplaçants. En plus de Gonçalo Ramos, les dirigeants parisiens avaient surtout misé 90M€ sur Randal Kolo Muani, qui a débarqué dans les derniers instants du mercato.

Kolo Muani n’a pas été en réussite la saison dernière

Une saison plus tard, on peut dire que Randal Kolo Muani n’a pas franchement réussi à justifier le prix de son transfert. Le Français s’est montré beaucoup moins à son avantage que lors de son passage à Francfort et il n’était pas franchement titulaire au PSG. Une situation qui pourrait peut-être pousser l’attaquant à aller voir ailleurs.

Kolo Muani veut rester au PSG

D’après les informations de L’Équipe, Randal Kolo Muani aurait pris sa décision. L’international français souhaite rester au PSG cet été, malgré le fait qu’il sait que son profil n’est pas celui que recherche principalement Luis Enrique pour le poste de numéro neuf.