En direct, il dénonce un mensonge sur Zidane !

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Zinedine Zidane serait susceptible de reprendre un club après trois saisons éloigné des pelouses et des bancs de touche. Le Bayern Munich attirerait « Zizou » comme son biographe et journaliste Frédéric Hermel l’a reconnu. Néanmoins, il n’y aurait aucune approche de part et d’autres.

Zinedine Zidane pourrait-il se lancer un challenge dans un club qu’il n’a jamais connu en tant que joueur ? Depuis le début de sa carrière de coach, Zidane n’a connu que le Real Madrid via la réserve de la Castilla et l’équipe première où il a tout gagné lors de ses deux passages sur le banc entre 2016 et 2018 puis 2019 et 2021.

«Le Bayern fait partie de ces clubs qui sont Zidano-compatible»

Depuis quelque temps, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance dans la presse dans le cadre de la succession de Thomas Tuchel du côté du Bayern Munich. Pour autant, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à ce qu’une annonce soit faite de sitôt pour Zidane en Bavière. Et ce, pour une raison précise. Contrairement à ce que Mundo Deportivo a avancé en fin de semaine dernière, il n’y a rien à signaler au Bayern Munich d’après Frédéric Hermel. « Sur Zidane et le Bayern, il y a eu zéro contact. Philosophiquement, parce que j’en avais déjà parlé avec Zizou, le Bayern fait partie de ces clubs qui sont Zidano-compatible. Il n’y en a pas beaucoup. L’Angleterre, c’est sûr qu’il ne veut pas y aller parce que ce n’est pas un pays qui l’intéresse et un championnat qui l’intéressé ».

«Zizou n’a reçu ni directement ni indirectement aucune approche»