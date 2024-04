Zidane : Coup de pression à l’étranger pour son retour ?

Thomas Bourseau

Après le Real Madrid, place au Bayern Munich pour Zinedine Zidane ? Le club bavarois aurait entamé les discussions avec le champion du monde 98 à en croire la presse ibérique, mais il semblerait que ce soit plus une volonté du vestiaire qu’autre chose en Bavière.

Zinedine Zidane va boucler sa troisième année sabbatique depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Son point de chute pour rebondir demeure à ce jour un mystère quand bien même la presse espagnole, et plus particulièrement Mundo Deportivo , ait fait état de contacts entre le Bayern Munich et le clan Zidane samedi dernier.

Le vestiaire du Bayern pousse pour Zidane ?

Le Bayern Munich garderait un oeil sur d’autres pistes, mais prendrait bel et bien Zinedine Zidane comme étant une piste plausible pour prendre la suite de Thomas Tuchel sur le banc de touche la saison prochaine. Le vestiaire du Bayern Munich pousserait pour que Zidane soit le nouveau coach.

Mercato : Il recale Zidane pour un ancien du PSG ! https://t.co/QhAQKOIBBI pic.twitter.com/0FgDiO9apw — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

«Le fait qu’il y ait une colonie française dans le vestiaire du Bayern fasse que le nom de Zidane intéresse»