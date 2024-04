Mercato : Il recale Zidane pour un ancien du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue de la saison, Thomas Tuchel va quitter le Bayern Munich ce qui pousse les dirigeants du club bavarois à lui trouver un remplaçant. Dans cette optique, la piste menant à Zinedine Zidane prend de l'ampleur. Sur le papier, cela semble très alléchant. Et pourtant, Lothar Matthäus ne semble pas convaincu et opterait plutôt pour Unai Emery.

A l'image de plusieurs grands clubs européens, le Bayern Munich cherche un entraîneur pour la saison prochaine. En effet, Thomas Tuchel va quitter le club bavarois à l'issue de la saison. Alors que le Bayer Leverkusen et d'ores et déjà assuré du titre en Bundesliga, le Bayern Munich est toujours engagé en Ligue des champions après avoir éliminé Arsenal. En coulisses, cela s'agite toutefois pour la saison prochaine. Et pour remplacer Thomas Tuchel, c'est Zinedine Zidane qui fait figure de favori. Mais pour Lothar Matthäus, cela ne semble pas être la piste idéale.

Zinédine Zidane : Le verdict est tombé pour son retour ! https://t.co/rjrLMjjzhE pic.twitter.com/mUnSFp8lra — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Matthäus fait le point sur la succession de Tuchel

« Je peux comprendre la décision de Julian Nagelsmann et, bien sûr, il s'agit d'un nouveau revers pour le Bayern après le non de Xabi Alonso », confie dans un premier temps l'ancien joueur du Bayern Munich au micro de Sky Sport Allemagne , avant d'évoquer le nom de son favori pour remplacer Thomas Tuchel, un certain Unai Emery.

«Je prendrais Unai Emery à Aston Villa»