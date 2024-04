Mercato : L’OM touche au but pour ce transfert à 18M€ !

Alexis Brunet

L'été dernier, Mattéo Guendouzi a quitté l'OM pour rejoindre la Lazio Rome. Le milieu de terrain a rejoint le club italien sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat. Et justement, il est fort probable que cette dernière soit levée prochainement, deux solutions existent pour cela. Soit grâce au championnat, ou bien par la Coupe d'Italie.

Arrivé en 2021 à l'OM, Mattéo Guendouzi a progressivement réussi à se faire adopter par les supporters marseillais, malgré son passif avec le PSG. Mais cela n'a pas empêché le milieu de terrain de quitter Marseille l'été dernier, et de rejoindre la Lazio Rome.

Igor Tudor est arrivé à la Lazio Rome

Depuis son arrivée en Italie, Mattéo Guendouzi a progressivement grappillé du temps de jeu, jusqu'à obtenir un rôle important à Rome. Problème, face aux mauvais résultats, Maurizio Sarri a laissé sa place à Igor Tudor. Une mauvaise nouvelle pour le milieu de terrain français, qui avait eu des rapports compliqués avec le Croate, lorsqu'il entraînait l'OM.

Bonne nouvelle pour l’OM ? https://t.co/cywpnTUsLE pic.twitter.com/vTOe5AkkuC — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

L'option d'achat de Guendouzi pourrait être levée prochainement