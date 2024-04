Vente OM - Arabie Saoudite : Macron va tout faire capoter !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs années désormais, la vente de l'OM continue de faire parler. Et pour cause, plusieurs informations circulent concernant la possibilité de voir débarquer l'Arabie Saoudite. Cependant, Christian Chesnot, spécialiste du Moyen-Orient, les Saoudiens devraient ralentir leurs investissements en France à cause de leur relation avec Emmanuel Macron.

Cela fait désormais quelques années que les supporters de l'OM attendent l'arrivée de l'Arabie Saoudite pour racheter le club phocéen qui appartient à Frank McCourt depuis 2016. Selon certaines rumeurs, l'officialisation de la vente de l'OM serait même imminente. Cependant, Christian Chesnot, journaliste au service international de Radio France et spécialiste du Moyen-Orient, et qui vient d'écrire le livre MBS Confidentiel avec Georges Malbrunot, explique que Mohamed Ben Salmane, le Prince saoudien, ne serait plus tellement tenté à l'idée d'investir en France, notamment à cause de sa relation avec Emmanuel Macron.

Vente OM : L'Arabie Saoudite prépare un grand ménage https://t.co/KQElKbykfS pic.twitter.com/vlSDyt5Ycr — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

«La France n’est plus considérée comme le partenaire privilégié de l’Arabie Saoudite»

« La France n’est plus considérée comme le partenaire privilégié de l’Arabie Saoudite et les grands contrats d’autrefois sont devenus rares. Les Saoudiens reprochent à Macron sa proximité avec Mohamed Ben Zayed, le président des Emirats Arabes Unis », assure le journaliste dans les colonnes du JDD .

L'Arabie Saoudite veut continuer à développer son championnat