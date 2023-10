Éjecté par le PSG, son entourage fait un aveu étonnant

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain avec l’étiquette de tueur des surfaces, Mauro Icardi n’aura jamais convaincu, sauf pendant ses six premiers mois. Son aventure parisienne a d’ailleurs été marquée par les polémiques extra-sportives avec la très médiatique Wanda Nara, sa compagne qui a longtemps géré sa carrière… avant de récemment jeter l’éponge.

A la recherche d’un numéro 9, le PSG a souhaité faire table rase du passé et évidemment, Mauro Icardi a été poussé vers la sortie. Il faut dire que l’Argentin n’a jamais semblé être au centre du projet parisien et à paris on a plus évoqué ses problèmes de couple que ses prestations sur le terrain.

« Avec le recul, j’aurais préféré continuer à être mère, car ces choses finissent par entraîner des problèmes à la maison »

Dans un long entretien accordé au média F , Wanda Nara est revenue sur son rôle dans la carrière de Mauro Icardi, avouant avoir fait une erreur en devenant son agent. « La vérité est que le choix d’être agent de joueur s’est fait un peu par hasard. J'ai toujours géré mes affaires seule, je n'ai pas de manager et à l'époque, Mauro me demandait conseil, alors j'ai finalement décidé de m'occuper moi-même de ses intérêts. Mais avec le recul, j’aurais préféré continuer à être mère, car ces choses finissent par entraîner des problèmes à la maison » a expliqué la showgirl argentine.

« Il m'est arrivé de prendre une décision avec laquelle Mauro n'était peut-être pas d'accord »