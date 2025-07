Ejecté par le PSG, il balance sur son transfert !

Devenu indésirable au PSG, Abdou Diallo a été poussé vers la sortie lors de l'été 2023. Pour relancer sa carrière, l'international sénégalais a migré vers le Qatar, et ce, pour s'engager en faveur d'Al-Arabi SC. Interrogé sur son transfert, Abdou Diallo a lâché toutes ses vérités.

Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, Abdou Diallo est revenu sur son départ du PSG , plus précisément sur ses premiers pas à Al-Arabi SC . « Vous êtes installé au Qatar depuis l’été 2023. Comment est-ce que vous vous sentez là-bas après une saison 2024-2025 assez riche en Qatar Stars League, et où vous avez joué la majorité des matchs d’Al-Arabi en championnat avec 21 apparitions ? Je me sens très très bien. J'ai été très bien accueilli déjà en 2023, donc j'ai pu m'adapter assez facilement. J'ai aussi mon frère qui avait rejoint la Qatar Stars League dans le même temps, donc ça a facilité les choses. Je suis en famille, dans un très bon club, très familial. Donc ça se passe très bien », a confié Abdou Diallo , avant de se prononcer sur son nouvel entraineur : Pablo Amo .

«J'ai été très bien accueilli»

« Comment ça se passe avec Pablo Amo, votre nouveau coach arrivé en février ? Très bien, très bien. Parce qu'il a été joueur, il a été défenseur en plus, comme moi. Donc on discute beaucoup. C'est quelqu'un de très intéressant, qui a gagné l'Euro avec l'Espagne notamment. Donc j'essaie d'apprendre un maximum de lui et aussi de l'aider, parce qu'on est une équipe et qu'on va avoir besoin de tout le monde », a reconnu Abdou Diallo.