Du jamais vu au PSG, le Qatar prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en 2011, le Qatar a immédiatement lancé un projet colossal au PSG basé sur le recrutement de joueurs importants afin de remporter la Ligue des champions le plus rapidement possible. Mais cela n’a pas fonctionné et QSI a donc décidé de tout changer de façon drastique en misant désormais sur le recrutement de joueurs prometteurs. Du jamais vu à Paris dans l’ère qatarie.

Depuis l'été 2023, le PSG a radicalement changé de stratégie en matière de recrutement, misant sur l'arrivée de joueurs prometteurs, notamment pour préparer l'avenir. Le Qatar mise donc sur un projet sur le long terme avec la volonté de viser la continuité et la stabilité. Du jamais vu dans l'ère QSI comme le rappelle le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

Révolution au PSG

« Le Qatar avait décidé de réduire la voilure après la Coupe du monde 2022. Il fallait pour cela baisser la masse salariale démentielle à cause des stars, Messi, Neymar, Mbappé. Il a donc été décidé de changer de cap en misant sur un effectif plus jeune à fort potentiel. Le PSG a misé sur le meilleur dénicheur de talents : Luis Campos. Il fallait ensuite un coach qui colle parfaitement à cette politique, un coach qui accepte de partir d'une feuille blanche pour construire son équipe sur plusieurs saisons. Ce changement de politique sportive permettra au PSG d'atteindre l'équilibre financier en 2025, pour la première fois depuis l'arrivée de QSI. L'objectif est donc atteint et tant pis si le niveau sportif a baissé », explique-t-il dans un Questions/réponses sur le site du Parisien.

«Ce changement de politique sportive permettra au PSG d'atteindre l'équilibre financier en 2025, pour la première fois depuis l'arrivée de QSI»

Et ce n’est pas tout puisque Laurent Perrin ajoute à ses explications que l’ambition du PSG à court terme n’est plus nécessairement de remporter la Ligue des champions : « Gagner la Ligue des champions n'est pas la priorité à court terme. Le projet ne porte pas sur six mois ou un an. L'équipe est jeune, elle doit mûrir et s'aguerrir avant de se mesurer pleinement aux très grandes équipes. Ce qui ne veut pas dire qu'un grand parcours en Ligue des champions cette saison est inenvisageable ». Une véritable révolution pour le club parisien.