Donnarumma viré pour recruter Chevalier : Le PSG a menti, il confirme !

Arrivé en 2021 au PSG, Gianluigi Donnarumma se retrouve aujourd’hui poussé vers la sortie. Malgré sa campagne de Ligue des Champions, l’Italien n’est désormais plus dans les plans de Luis Enrique, qui a accueilli Lucas Chevalier. Et s’il a longtemps été expliqué que le PSG se séparait de Donnarumma car il n’a pas voulu accepter l’offre de prolongation du club de la capitale, la vérité est bien différente.

Il y a quelques semaines encore, il était question d’une prolongation de contrat pour Gianluigi Donnarumma. Le fait est que le PSG n’a pas réussi à trouver d’accord avec l’Italien. Un désaccord qui justifie alors la volonté du club de la capitale de se séparer de Donnarumma après avoir déjà recruté Lucas Chevalier ? C’est notamment ce qui a été expliqué précédemment par le PSG, mais voilà que tout cela pourrait finalement être faux…

Donnarumma-PSG, les coulisses du divorce ! A l’occasion de l’After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins s’est confié sur ce départ imminent du PSG de Gianluigi Donnarumma. Dans un premier temps, le journaliste a expliqué : « Donnarumma, ce qui s’est passé, c’est qu’il y avait une volonté de la part du PSG de lui proposer un contrat. On était au mois de décembre-janvier, les discussions étaient plutôt intenses. C’est vrai que le PSG a mis sur la table un contrat pour Donnarumma. Les chiffres étaient c’est vrai assez bas, Donnarumma a voulu négocier. Il a demandé des chiffres plus importants. A l’époque, au PSG, on nous expliquait qu’il y avait une part fixe et une part variable, ce que pratique le PSG depuis l’été 2023. Et donc ça s’est étiré, ça s’est bien passé pour Donnarumma en Ligue des Champions et il se sentait légitime de demander encore un peu plus d’argent au PSG. Entre temps, on a commencé à entrevoir Lucas Chevalier, un accord a rapidement été trouvé entre les deux ».