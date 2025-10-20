Donnarumma «tué» au PSG, le coup de gueule inattendu !

Axel Cornic

Le choix du Paris Saint-Germain de se séparer de Gianluigi Donnarumma a été l’un des gros sujets du dernier mercato estival. L’Italien a depuis fait ses valises et signé à Manchester City, mais son départ continue de faire parler comme avec Luis Enrique, présent ce lundi en conférence de presse.

Juste au moment où il semblait enfin faire l’unanimité, Gianluigi Donnarumma a été remercié. Le gardien de but a tout simplement été invité à se trouver un nouveau club avec le PSG, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC.

Au PSG, on n’a pas oublié L’international italienne semble avoir tourné la page, puisqu’il s’éclate désormais à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola. Mais Donnarumma a vu malgré lui la polémique autour de son aventure parisienne, être relancée ce lundi. Et pas par n’importe qui, puisque c’est Luis Enrique qui s’est emporté en conférence de presse.